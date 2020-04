Leuvense voedingsautomaat met producten van lokale boeren

Het is geen toeval dat die voedingsautomaat er nu komt. "Heel wat landbouwers hebben het moeilijk in deze coronacrisis", zegt Leuvens schepen David Dessers (Groen). "Ze werken hard om ons van voedsel te voorzien en ervoor te zorgen dat de winkelrekken gevuld blijven. Zij verdienen onze steun. Tegelijkertijd herontdekken steeds meer mensen dezer dagen het belang van gezonde, verse voeding. Ze vinden de weg naar lokale producten recht van bij de boer, in hoevewinkels of zelfoogstboerderijen bijvoorbeeld. Met deze automaat willen we het aanbod van korteketenproducten in onze stad nog bekender maken."