Liveblog: Wat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist? En wat zijn de reacties?

In de Verenigde Staten zijn in 24 uur tijd 1.258 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfer-update van Johns Hopkins University vrijdag lokale tijd.

Het aantal bijkomende sterfgevallen ligt fors lager dan donderdag, toen er nog 3.176 doden gerapporteerd werden. Volgens de gegevens van de universiteit gaat het zelfs om het laagste aantal overlijdens in bijna drie weken. In totaal zijn in de VS al 51.017 mensen aan COVID-19 overleden.

In de VS zijn nu officieel 890.524 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Daarvan zijn er al 96.000 genezen. Het grote aantal vastgestelde besmettingen is volgens de Amerikaanse regering het gevolg van intensief testen. "Een maand geleden waren 80.000 Amerikanen getest. Maar sinds vanochtend zijn dat er al 5,1 miljoen", verklaarde vicepresident Mike Pence.