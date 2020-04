Man komt vrij uit gesloten centrum, want niet veilig door corona

De man was in beroep gegaan tegen zijn aanhouding. De Kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag beslist dat hij moest worden vrijgelaten. Maar volgens de KI is de veiligheid niet zeker in een slaapzaal met meerdere afgewezen asielzoekers.

Volgens Geert De Vulder van de dienst Vreemdelingenzaken is dit een alleenstaand geval en betekent dit niet dat iedereen in Brugge moet worden vrijgelaten. "Het gaat hier over een beslissing van een individuele rechter in een individueel dossier. Dus de beoordeling gebeurt geval per geval. Wij hebben als dienst alle maatregelen genomen die we in centra moeten nemen. Het blijft dus een beslissing in een individueel geval."

In Brugge zitten op dit moment nog 40 mannen opgesloten in afwachting van hun uitwijzing.