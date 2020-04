Bereken je tuinscore met "Mijn tuinlab": "Er ligt een enorm potentieel in onze achtertuinen"

Privétuinen nemen maar liefst 9 procent van de oppervlakte van Vlaanderen in, en hebben dus heel wat potentieel voor de natuur: daarom lanceren Natuurpunt, het Kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool Brussel en KU Leuven samen het online platform Mijn Tuinlab.

Kort samengevat is de bedoeling tweevoudig, vertelt Wouter Vanreusel van Natuurpunt aan onze redactie: "Enerzijds zitten we nu met een kennishiaat, er zijn heel veel tuinen in Vlaanderen en die zitten verborgen, we weten daar zo goed als niks over. Dat potentieel willen we met wat hulp van de tuineigenaars onderzoeken."

"En ten tweede hopen we, met de drie partners, dat we mensen ertoe kunnen aanzetten te gaan nadenken over hun tuin, om die beter te maken. Als tuinen gevarieerder en diverser worden, kan dat een bonus betekenen voor pakweg luchtzuivering of koolstofopslag."

Paul Verschueren van tuin+ vult aan: "9 procent bestaat uit privétuinen, terwijl bossen 11 procent innemen en natuurgebieden 3 procent. Er ligt dus een enorm potentieel in onze achtertuinen. Mensen voelen zich vaak machteloos als het gaat over klimaatverandering of biodiversiteit, maar als je een tuin hebt, kan je al een verschil maken."