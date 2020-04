Moslims met wielerclub gaan ramadanmaaltijden rondbrengen bij mensen in armoede

"We hebben enkele jaren geleden een wielerploegje opgericht om mee te doen aan de 1000 kilometer tegen kanker", vertelt Ahmed Chouyouhi in De Ochtend op Radio 1. "Maar die is dit jaar ook afgelast." Daarom wilden ze zich op een andere manier inzetten voor anderen. "Ramadan is toch de maand dat er ook wordt gevraagd om extra aandacht te hebben voor mensen die het moeilijker hebben zoals bijvoorbeeld minderbedeelden."