Nederlandse ondernemers kloppen aan bij Limburgse OCMW’s

Zelfstandigen in Nederland die hun zaak moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen, moeten steun vragen in de gemeente waar ze wonen. Maar als die in België wonen, hebben ze een probleem. Hier krijgen ondernemers alleen steun van de overheid als ze bij ons sociale bijdragen betalen. Dus blijven ze nu in de kou staan. Burgemeester Marino Keulen (Open VLD): “Dat is toch wel iets uit de oude doos. Dit gaat om mensen die in Lanaken wonen maar die een bedrijf hebben in Nederland. Die krijgen daar geen enkele steun en worden doorgestuurd naar het Belgische OCMW. Maar ze komen niet in aanmerking voor een leefloon, want ze hebben een huis en andere bezittingen. Alleen hebben ze een zaak die niet draait omwille van het coronavirus.”