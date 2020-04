Onderzoek naar moord op Daniel (9) in asielcentrum Broechem na 1 jaar nog niet afgerond

De Palestijnse Daniel (9) woonde in het asielcentrum van Broechem samen met zijn moeder. Op een avond is hij daar verdwenen. Hij werd het laatst gezien op zijn fiets in het centrum. Er werd een zoekactie gestart en twee dagen later werd zijn lichaam in een gracht gevonden.

Er werden al snel vijf mannen opgepakt, maar drie daarvan werden tijdens de eerste fase van het onderzoek weer vrijgelaten. De twee andere mannen, 19 en 21 jaar oud, zitten wel nog in de cel. Die worden verdacht van gijzeling en moord. Ze verbleven net als het slachtoffer in het asielcentrum.