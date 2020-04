Online infodagen van hogescholen opvallend populair

Door de coronamaatregelen verlopen de infodagagen bij de Antwerpse hogescholen volledig digitaal. "Er zal een virtuele rondleiding zijn, studenten kunnen chatten met docenten en kunnen vanop afstand al eens een les volgen", zegt AP-directeur Pascale De Groote. Daar is duidelijk veel interesse voor want de inschrijvingen liggen nu al een kwart hoger dan anders bij een infodag.

Bij Karel de Grote Hogeschool klinkt eenzelfde verhaal: “Waar er vorig jaar 600 geïnteresseerden aangemeld waren voor de fysieke infodag van april, meldden zich voor komende zaterdag al meer dan 1.000 studiekiezers zich aan. De online infodagen lijken dus een waardevol alternatief voor studiekiezers om een goede studiekeuze te kunnen maken”, aldus diensthoofd Geertrui Robbrecht.

De coronacrisis zorgt ook in de onderwijssector voor uitdagingen. "Onze docenten hebben in amper een week tijd hun onderwijs in afstandsonderwijs omgevormd, hun examens helemaal aan het herdenken zijn en daarbovenop de infodag nog bedacht hebben. We gaan hier zeker zaken uit leren die ons in de toekomst gaan helpen", aldus De Groote.

Ook de opendeur campusdag van de Thomas More Hogeschool van morgen is vervangen door een online editie.