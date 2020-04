Kampenhout spoort NMBS aan om “Primus-express” weer te activeren

In de regio Haacht is er al jaren de vraag om de rechtstreekse treinverbinding tussen het station van Haacht en de hoofdstations van de zone Brussel tijdens de piekuren opnieuw in te stellen. De “Primus-express” bestond tot in 2014, maar werd toen afgeschaft. Nochtans is het station van Haacht met zo’n 700 dagelijkse pendelaars een druk bezocht station. Oppositiepartij N-VA zette daarom de vraag als agendapunt op de gemeenteraad van Kampenhout, de gemeenteraad is unaniem akkoord met het voorstel en stuurt een brief naar de NMBS.