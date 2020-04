Familie overleden Hubertine (90) doet oproep: "Welke voorbijganger maakte laatste videobeelden van onze oma?"

“Plots kwam een man van rond de veertig vragen of hij mij en mijn oma vanop straat mocht filmen. Daarop haalde hij zijn camera uit de auto, het was een grijze wagen. Hij heeft toen tien minuutjes gefilmd. Dat zijn dus de laatste beelden die van haar werden gemaakt en we willen die laatste herinnering aan onze oma natuurlijk graag koesteren", vervolgt Cindy. Maar de familie heeft voorlopig geen idee wie de man precies is. Daarom doet de familie nu een oproep. "Als je de man in kwestie bent of kent, laat ons dan alstublieft iets weten."