Winkels weer open vanaf 11 mei en iedereen krijgt een mondmasker: een overzicht van de exitstrategie

Nu de piek van de Covid-19-epidemie in ons land achter de rug is, heeft de overheid beslist om de strenge maatregelen de komende tijd met mondjesmaat te versoepelen. Mondmaskers zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Het gebruik van mondmaskers wordt zoveel mogelijk aangeraden in de openbare ruimte. Alternatieven, zoals een sjaal, die mond en neus kunnen bedekken, worden ook toegelaten.

De overheid streeft ernaar om iedereen minstens één masker in een genormeerde stof te geven. Er zullen ook twee filters per persoon verstrekt worden om in een masker van stof te stoppen.Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor medisch personeel.

Daarnaast is er een timing opgesteld om het openbare leven en de economie veilig te laten opstarten. De huidige maatregelen blijven gelden tot en met zondag 3 mei. Een overzicht: