Bacterie blijkt oorzaak van grote sterfte bij pimpelmezen in Duitsland: "Waarschijnlijk ook verspreid naar Vlaanderen" 

In Duitsland sterven opvallend veel pimpelmezen dit voorjaar. De vogels blijken besmet te zijn met een bacterie die vooral op de luchtwegen van vogels inwerkt. Het gaat dus niet om een virus. De bacterie is ook niet gevaarlijk voor de mens of huisdieren. Waarschijnlijk is de bacterie ook al verspreid naar België. Vogelbescherming Vlaanderen roept op om dode mezen in ons land te melden, zodat de verspreiding van de vogelziekte ook bij ons in kaart gebracht kan worden.