Podvis: Wordt corona in Afrika de zoveelste ziekte of een sociaal-economische ramp?

Professor Wim Van Damme van het Tropisch Instituut in Antwerpen zit als specialist in de publieke gezondheidszorg in het corona-coördinatieteam van de Congolese regering in Kinshasa. Hij spreekt van een combinatie van verschillende factoren. Mogelijk wordt de ziekte onder andere minder snel verspreid omdat de bevolking veel jonger is in Afrika. Maar hij denkt wel dat corona op grote schaal zal doorbreken, ook in rurale gebieden.

Niet de ziekte zelf vindt de dokter een groot probleem, wel de "collateral damage". "Mensen zijn in paniek door de berichten over corona. Ze vermijden, terecht, om naar ziekenhuizen of gezondheidsposten te gaan voor andere aandoeningen. Daardoor riskeren er meer mensen ziek te worden en zelfs te sterven aan bijvoorbeeld malaria, luchtwegeninfecties of complicaties bij de bevalling. "