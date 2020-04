Premier Sophie Wilmès (MR): "Tijd om naar de toekomst te kijken na 7 weken van opofferingen"

Voor de rest zullen we moeten leren leven met vormen van mondneusbedekking: mondmaskers of sjaals die mond en neus bedekken. "Wij raden het gebruik sterk aan wanneer u zich in de openbare ruimte bevindt en als de nodige afstand niet gegarandeerd is", aldus de premier. Op het openbaar vervoer worden de regels veel strenger, want daar zal mondneusbedekking verplicht worden voor iedereen die ouder dan 12 jaar is.

Hoe raak je aan mondmaskers? "De federale overheid zal aan elke burger één stoffen masker geven", kondigt Wilmès aan. "We willen ook per persoon twee filters verdelen om die in het mondmasker te integreren." Er komen ook gebruiksaanwijzingen voor die mondmaskers.

Het is ook de bedoeling om de frequentie van het openbaar vervoer weer te vergroten, maar de regering raadt wel aan om de piekuren te mijden en je zoveel mogelijk met eigen middelen te verplaatsen om het openbaar vervoer niet te overbelasten.