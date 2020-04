Leden Nationale Strijdersbond krijgen coronaboete voor herdenking jodentransport

Door het coronavirus werd de jaarlijkse herdenking van Transport XX - dat normaal gezien op 19 april zou doorgaan - afgelast. Drie leden van de Boortmeerbeekse afdeling van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) beslisten om toch bloemen aan het monument te gaan leggen. "We legden de bloemen neer, hielden een minuut stilte en gingen weer naar huis. We bleven de hele tijd op een veilige afstand van elkaar", vertelt NSB-voorzitter en schepen voor Vaderlandslievende verenigingen Michel Baert. "Verder was er niemand aanwezig. Ik was dan ook heel erg verbaasd toen we een paar dagen later plots alle drie een boete van de politie in de bus vonden."