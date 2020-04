School in Ruiselede blijft dan toch voorlopig bestaan

De directie van de scholengroep KSO Tielt-Ruiselede had plannen om het Sancta Maria Instituut in Ruiselede op het einde van dit schooljaar te sluiten. De gebouwen zijn te oud en er is geen geld om ze te renoveren. Er zijn ook maar 152 leerlingen, wat te weinig is. Door de sluiting zouden de leerlingen moeten verhuizen naar scholen in Tielt of Aalter.

Daartegen kwam er fel protest van de leerlingen en ouders. Ze maakten onder andere een mensenketting rond de school om de sluiting tegen te houden. En nu gaat het plan dus in de koelkast. Op zijn minst nog tot volgend schooljaar blijft het Sancta Maria Instituut in Ruiselede open.

Maar daarmee zijn de problemen niet van de baan zegt de diocesane plannings- en coördinatiecommissie regio West-Vlaanderen: "De financiële problemen, de staat van de gebouwen en het dalende leerlingenaantal blijven ernstige knipperlichten”.

Maar dat kan de opluchting van de tegenstanders van de sluiting niet verbrodden. Ook leerkracht Lieven Lams reageerde blij op Radio 2 West-Vlaanderen: "De school is onlosmakelijk verbonden met Ruiselede. Er zijn weinig kleine gemeenten die een middelbare school hebben. De impact van onze school op de lokale bevolking van Ruiselede is dan ook groot."