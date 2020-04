Satellietentrein aan een heldere sterrenhemel: "Een waar feest"

Misschien heb je ze gisteravond ook gespot: een streep lichtjes aan de avondlijke sterrenhemel. Geen astronomisch fenomeen, wél een rij satellieten van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk. De in totaal 60 satellieten werden woensdag gelanceerd en maken deel uit van het project Starlink, om overal op aarde snel internet te krijgen.

Door duizenden satellieten in een lage baan om de aarde te brengen, wil SpaceX wereldwijd breedbandinternet kunnen leveren. Het netwerk richt zich op het platteland waar geen hoogwaardig internet is en 5G-techniek onaantrekkelijk is vanwege de afstanden. In november werd na enkele testlanceringen een eerste groep van zestig functionele satellieten gelanceerd. Sindsdien vonden nog vijf lanceringen plaats, de meest recente dus woensdag.

De satellieten zijn te zien als een duidelijke streep in de nachtelijke sterrenhemel, zeker als het helder weer is, zoals de voorbije weken. Veel mensen maken er dan ook een evenement van om de satellieten te kunnen spotten. Ook VRT-weerman Frank Deboosere: "Met de verrekijker was het een waar feest", schrijft hij op Twitter.

