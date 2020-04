Stijn Meuris geeft tips aan Mechelse muzikanten: "Je mag "Ik hou van u" best slordig spelen"

"We waren bijna echt vergeten hoe schoon de zomer wel kan zijn. Open de vensters en open de ogen. " Twee overbekende en oh zo toepasselijke zinnen uit "Ik hou van u" van Noordkaap. "Het lijkt wel alsof we dat lied 25 jaar geleden voor deze coronatijden geschreven hebben," zegt Stijn Meuris op Radio 2 Antwerpen. Vanavond om acht uur zullen tientallen muzikanten in de straten van Mechelen "Ik hou van u" spelen om de zorgsector een hart onder de riem te steken.

"Ik ben vereerd dat de Mechelaars ons nummer hiervoor kiezen", zegt Meuris. "We hebben "Ik hou van u" geschreven voor de soundtrack van de film "Manneken Pis". Nu krijgt het dus nogmaals een nieuwe laag van betekenis en dat blijft me verrassen", zegt Meuris in "Start je dag". In 2005 werd een tweetalige versie "Ik hou van u/Je t'aime tu sais" ook al gekozen als feestlied om 175 jaar België te vieren. "Het is zo'n nummer dat in al zijn eenvoud blijkbaar iets oproept. Dat hadden we destijds nooit kunnen voorzien."