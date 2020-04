Vanavond vervroegde seizoensfinale "Thuis" door coronacrisis: "Bekijken of acteren op 1,5 meter afstand mogelijk is" 

Wanneer de opnames weer starten, is nog onduidelijk. "Wat de hele ploeg betreft: graag zo snel mogelijk. Er liggen verschillende scenario's op tafel, afhankelijk van wanneer we opnieuw kunnen beginnen. Maar de set van "Thuis" is natuurlijk een werkvloer, dus we moeten de regelgeving respecteren", aldus Roggen. "Het wordt moeilijk, maar we vinden wel een weg. We zullen heel wat televisietruken bovenhalen om ons verhaal te blijven vertellen."

"Achter de schermen zijn we aan het uitzoeken of we "Thuis" kunnen maken in coronatijden. Of het doenbaar is om tijdens de opnames en achter de schermen 1,5m afstand van elkaar te houden. Internationaal is er een voorbeeld: de Australische reeks "Neighbours" maakt volgende week een doorstart. Met respect voor "social distancing", ze hebben hun scenario's zelfs aangepast. Europese televisiemakers zullen dat met argusogen volgen, om te bekijken wat wij hiervan kunnen leren."