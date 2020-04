Tickets Dranouter 2020 twee jaar langer geldig

De tickets voor Dranouter 2020 zullen ook geldig zijn voor de editie 2021 of 2022. Dat hebben de organisatoren beslist. De regeling ligt in lijn met die bij Rock Werchter. "In sommige gevallen zullen kopers zelfs hun geld kunnen terugkrijgen," zegt organisator Bavo Vanden Broeck. "Mensen die ook de komende twee jaar niet kunnen komen omdat ze ziek zijn bijvoorbeeld of verhuisd zijn naar het buitenland zullen hun centen kunnen terugvragen." Er kochten al 3.000 mensen een kaartje. In totaal komen er jaarlijks zo'n 50.000 mensen naar Dranouter.