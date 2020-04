Tom Hanks steekt gepeste jongen die Corona heet een hart onder de riem

De jongen had in zijn brief aan Hanks geschreven dat hij in het journaal vernomen had dat de acteur en zijn echtgenote besmet waren met het coronavirus en hij vroeg zich af of ze oké waren. Hij voegde er ook aan toe dat zijn naam Corona was, een naam die hij zelf erg leuk vond. Maar het feit dat hij nu voor die naam gepest werd, maakte hem "verdrietig en boos". Met de hulp van een Australisch tv-station bereikte de brief Tom Hanks sneller dan verwacht.

Tom Hanks maakte op 12 maart via Instagram bekend dat hij en zijn vrouw in Australië besmet geraakt waren met COVID-19 tijdens de opnames van een film rond Elvis Presley. Het was pas eind maart dat beiden terug naar de VS mochten keren. Daar haalde hij zijn intussen welgekende typemachine boven. Die had hij immers aan de wereld getoond in een Instagrambericht op 17 maart omdat die van het merk 'Corona' was. Hij was toen "blij dat hij hem naar Australië meegenomen had".