Twaalf parkwachters Virungapark gedood bij aanval in Oost-Congo

Het Virungapark ligt in het grensgebied met buurlanden Rwanda en Oeganda. In die regio wordt al decennia lang gevochten door allerlei milities. 60 leden van zo'n militie, de Rwandese Hutu-militie FDLR, hebben het konvooi aangevallen. Van de 15 parkwachters die het konvooi beschermden, kwamen er zeker 12 om het leven. Ook vier burgers overleefden de aanval niet. Zes mensen raakten gewond.

De plek waar de aanval plaatshad ligt aan de grens van het natuurpark, ten noorden van de stad Goma. Het park is gesloten vanwege de coronamaatregelen. Alleen werknemers en onderhoudsploegen mogen er nog binnen. Het park is eerder al eens gesloten in mei 2018, nadat twee Britse toeristen er ontvoerd werden. Het ging uiteindelijk weer open in februari 2019.