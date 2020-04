Rouwlintje als alternatief voor rouwkledij: "Laten zien dat we iemand verloren zijn"

Met zo'n rouwlintje wil Karin de gewoonte van vroeger om 'in de rouw' te zijn, opnieuw ingang doen vinden. "We zitten momenteel allemaal in ons kot, voor mensen die al dan niet door het coronavirus iemand hebben moeten afgeven, is het toch wel een moeilijke periode", vertelt Karin Ludwig op Radio 2 Antwerpen. Zwart is als kledingkleur ingeburgerd, daar gaan we het verschil niet mee maken", voegt ze er nog aan toe. "Vandaar het idee om een rouwlintje te voorzien dat je al dan niet zichtbaar kan dragen, met daarop een klein tekstje: een klein hartje met daarin de woorden 'voor altijd in mijn hart'."