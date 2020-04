Vaccin tegen coronavirus? "We ontwikkelen nu een prototype en tot nu toe lukt alles opperbest"

Zo'n hele procedure neemt normaal 10 jaar in beslag. "Normaal is het een marathon, nu moet het echt in een sprintje", aldus Neyts. Desondanks zitten ze aan de universiteit van Oxford al in de tweede fase, waarbij gezonde proefpersonen met het vaccin zijn geïnjecteerd. "Dat is snel", zegt Neyts, die realistisch blijft. "Iets klaar hebben tegen oktober lijkt me iets te optimistisch."

Wat is dan wel mogelijk? "Janssen Pharmaceutica hoopt ergens in de late zomer van 2021 de eerste vaccins klaar te hebben. Ik denk dat dit een realistisch scenario is."

Leuven, Oxford, Janssen Pharmaceutica, het lijkt wel een race om de eerste te zijn, en dan nog eens met verschillende manieren van werken. "Het is ook goed dat niet iedereen met dezelfde technologie bezig is. Je legt best niet al je eitjes in één mandje." Dan hoeft het volgens Neyts niet erg te zijn als één technologie niet goed blijkt te zijn.

Dat er ook commerciële spelers mee zoeken, vindt hij geen probleem. "Overal waar ik met mensen van de farma-industrie praat, hoor ik dat ook zij die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen om het juiste te doen zodat dit probleem kan worden opgelost."