Nu Van Eyck-tentoonstelling in Gent de deuren definitief sluit, wat met de werken in bruikleen? 

De grote tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Gent kan onmogelijk verlengd worden, dat heeft onder meer te maken met de verzekeringspremies van de geleende werken, en met de eigenaars die hun kostbaarheden graag snel weer veilig thuis hebben. Maar wegens corona is het niet mogelijk om de werken zomaar in te pakken en op de vrachtwagen of in het vliegtuig te stouwen.