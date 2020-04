"Velen kijken naar "The joy of painting" om Bob Ross bezig te zien, niet om te leren schilderen"

"Ter promotie hadden we een filmpje gemaakt dat we voor uitzending moesten laten aanpassen. Dat lieten we doen in een tv-studio van PBS. Toen de manager het filmpje zag, stelde hij Bob voor om een serie te maken. En ja, de rest is geschiedenis." (CBC Radio) De eerste aflevering van “The joy of painting” werd uitgezonden op 11 januari 1983, de laatste, ruim 11 jaar later, op 17 mei 1994.

"Ooit vertelde Bob me dat hij ’s nachts wakker lag en nadacht hoe hij welke woorden tijdens de uitzending ging gebruiken. Hij wist op voorhand perfect wat en hoe hij iets zou zeggen. Zo ook een van zijn populairste uitspraken: "You know without question that we don't make mistakes here. We just have happy accidents. "" (NPR)