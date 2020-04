Vrije Universiteit Brussel organiseert online infodagen: "Nodig want studiekeuze roept veel vragen op"

Op 14 mei zal de rector van de VUB, Caroline Pauwels, ook een live chatsessie houden om vragen van studenten te beantwoorden over de VUB en Brussel als studentenstad. “Het coronavirus maakt het leven van studiekiezers er niet makkelijker op”, zegt de rector. “Maar het is mooi om te zien wat er allemaal mogelijk is met een flinke dosis inventiviteit in deze digitale tijden. Met mijn sessie hoop ik studenten het unieke karakter van de VUB mee te geven en hen wegwijs te maken in al wat onze mooie hoofdstad te bieden heeft.”