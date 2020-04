Bru wil niet dat Colruyt water oppompt in Luikse Ardennen: "Onze bron dreigt vervuild of opgedroogd te raken"

Colruyt zelf wenste enkel schriftelijk te reageren. "Binnen Colruyt Group zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen voor allerhande uitdagingen waar onze business komt voor te staan. Water is daar één van, en we zijn al in verschillende waterprojecten actief", schrijft de groep. Het "innovatieproject" in Stoumont past binnen die activiteiten.

Verder wil Colruyt er weinig over kwijt. Pas na het onderzoek wil de groep erover communiceren en dat is mogelijk pas over een paar jaar: "We willen in alle discretie werken aan een haalbaarheidsstudie rond waterwinning in de streek. We gaan nu geen verdere uitspraken doen over de toekomst want we willen eerst en vooral de resultaten van deze studie afwachten, die twee jaar in beslag zal nemen. We zullen daar dan ten gepaste tijde over communiceren."