Wil de eigenaar van de Veldkantkapel in Grimbergen zich bekendmaken?

"Al sinds de tweede wereldoorlog zijn we het spoor kwijt van de eigenaars van de Veldkantkapel", vertelt schepen van erfgoed Karlijne Van Bree. "De laatste eigenaar die we kennen is Josephine De Naeyer, zij is overleden. En zij had drie kinderen: Emmanuel, Alexandre en Madeleine Risak. Dat zijn de laatste aanknopingspunten die we hebben." Karlijne hoopt echt dat ze de eigenaars vindt, want de kapel is een waardevol gebouw, het is een stuk erfgoed. En het is belangrijk om dat te kunnen onderhouden.