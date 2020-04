Wist u dat 25 april een perfecte datum is om een licht jasje te dragen?

Of 25 april zo’n perfecte datum is, is, vergeleken met 20 jaar geleden, minder duidelijk. Journaliste Caroline Siede op cultuurwebsite AV Club in april 2016: "Het jaar 2000 was in ieder geval een eenvoudigere tijdsperiode omdat de effecten van de klimaatopwarming pas daarna een rol begonnen te spelen in de vaststelling van de temperatuur per seizoen. Misschien moeten we ons daarom nu eerder de vraag stellen of er nog wel ‘een perfecte datum’ bestaat. Louter omdat het veel moeilijker is om de seizoenen te omschrijven met vooraf bepaalde temperatuurmetingen." Metereologe Bernadette Woods voegde er in april 2017 op nieuwswebsite Time nog aan toe: "Door de opwarming van de aarde komt de lente er almaar vroeger aan. Afhankelijk van waar je woont, zou dat dunne jasje dus wel eens in de kast mogen blijven hangen."

Journaliste Martha Thesema liet er op nieuwswebsite Mashable in april 2017 alvast geen twijfel over bestaan: "Eigenlijk heeft Miss Rhode Island meer dan gelijk. De koude zakt almaar verder weg en de sprong naar de lente is definitief ingezet. Met de zomer die in aantocht is. En ja, ook al regent het nog of kan het hard waaien, daarvoor kan je dan dat dunne jasje gebruiken."