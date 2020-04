Boris Johnson maandag weer aan de slag

Johnson werd op 5 april opgenomen in het ziekenhuis en lag drie dagen op intensieve zorg. Op 12 april mocht hij weer naar huis en sindsdien herstelt hij thuis van COVID-19. Al die tijd stond hij wel in nauw contact met zijn vervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Vanaf maandag zal Boris Johnson weer de leiding hebben over de aanpak van de coronacrisis. Zijn regering staat onder druk door de economische gevolgen van de coronamaatregelen en de stijgende dodentol. In de ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe al meer dan 20.000 mensen met het coronavirus gestorven. De overlijdens in woonzorgcentra tellen de Britten niet mee.