"China stuurt medisch team naar Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un"

Volgens de bronnen die Reuters aanhaalt staat de delegatie die naar Noord-Korea is afgereisd onder leiding van een hooggeplaatst lid van het Internationale Verbindingsbureau van de Chinese Communistische Partij. Dat bureau is de belangrijkste Chinese instantie die zich bezighoudt met het buurland. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.

Eerder deze week had het Amerikaanse CNN op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten gemeld dat Kim na een hartoperatie in kritieke toestand verkeerde. De regering in Zuid-Korea reageerde eerder sceptisch op het bericht. Betrouwbare informatie vanuit Noord-Korea, dat zich afgesloten heeft van de rest van de wereld, is er niet.