"Goeiemorgen, u bent in contact gekomen met iemand die het coronavirus heeft": hoe zal de contactopsporing verlopen?

Alle mensen op die lijst zullen vervolgens ook gebeld worden, om te zeggen dat ze mogelijk besmet zijn. "Maar als je gecontacteerd wordt, zul je alleen horen dat je contact hebt gehad met iemand die het virus heeft. De naam van die persoon zal niet genoemd worden, om privacyredenen", zegt Jambon. Het is de bedoeling dat de mensen op die lijst zich op hun beurt laten testen. "We gaan niet alle besmette mensen op die manier vinden, maar we zullen wel al veel fijnmaziger kunnen testen dan nu", vertelt Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep die de Veiligheidsraad adviseert. "In het begin van de epidemie hadden we een groot gebrek aan tests, en konden we alleen de ziekste mensen testen. Maar nu is er een enorme inhaalbeweging gebeurd, en nu is het moment om die extra tests in te zetten om te kijken waar er nog besmettingshaarden zitten. Zo kunnen we ook kijken wat er gebeurt als we bepaalde maatregelen versoepelen: wat zijn de gevolgen, en moeten we bijsturen?"