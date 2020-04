Coronapatiënte bevalt van gezonde baby in Brussel

Die verrassende boodschap had namelijk grote gevolgen voor de bevalling die twee dagen later gepland was: die kon niet in een gewone verloskamer plaatsvinden, maar in een operatiekamer. En wat het mentaal lastig maakte: de vader mocht niet bij de bevalling zijn. En bij de aanstaande moeder zat de schrik er goed in: zou haar kind niets hebben?

Na de eenzame bevalling kon de kersverse moeder slechts twee minuutjes geniet van haar dochtertje. Daarna werden ze van elkaar gescheiden. Maar later werden de twee herenigd en nu mogen de moeder en de vader hun dochtertje verzorgen, zij het met een mondmasker op. De twee andere kinderen van het gezin mogen hun moeder echter niet bezoeken.

Het pasgeboren dochtertje stelt het goed. Ze is nog niet getest op het coronavirus, maar dat zal wel gebeuren. De moeder is alleszins blij dat haar dochter goed ter wereld is gekomen: “We tellen onze zegeningen en hopen dat het verder goed gaat met haar.”