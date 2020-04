"Begrijp niet dat overheid dit zo knullig aanpakt": communicatie-experts wikken en wegen persconferentie Veiligheidsraad

Rector Jesse Segers van het instituut voor organisatie en veranderkunde in Nederland (Sioo) is iets milder in zijn oordeel. "Het was niet meeslepend, maar wel ok", zegt hij. "Regel nummer 1 in crisiscommunicatie is empathie tonen. Dat deed Wilmès door eerst uitvoerig mensen te bedanken. Ze gaf ook actiegericht advies, onder meer over mondmaskers."