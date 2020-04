"Ik mis je elke dag een beetje meer": hunker ook jij naar een knuffel met vrienden en familie?

Wanneer mogen we weer op bezoek bij vrienden en familie? Het blijft koffiedik kijken. De Veiligheidsraad stipt 18 mei als mogelijke datum aan, maar het is op dit moment nog lang niet zeker dat het die dag ook echt zo ver zal zijn. Dit broze perspectief valt veel mensen zwaar, zelfs al bestaan vandaag tal van moderne communicatiemiddelen. Hoe ervaar jij de fysieke scheiding van je naasten en geliefden? Weegt het gebrek aan nabijheid of knuffels ook bij jou? Hoe ga jij met dit gemis om? Laat het ons weten via onderstaand invulformulier.