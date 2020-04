4,3 procent van Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus: "Groepsimmuniteit neemt langzaam toe, maar blijft laag"

“Met deze studie willen we achterhalen hoe groot het deel is van de gezonde bevolking dat besmet is geweest met het coronavirus. De resultaten kunnen, in combinatie met andere epidemiologische gegevens, een beter beeld geven over hoeveel Belgen vermoedelijk COVID-19 hebben gehad en mogelijk immuun zijn”, zegt Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.