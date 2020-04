5 kijktips van Ward Verrijcken: nagelnieuwe series en iets meer belegen materiaal

In het tweede seizoen van de mooie reeks "After life" op Netflix zien we Ricky Gervais cynisme naar een niveau tillen waarop het haast hartverwarmend wordt. Ook op Netflix staat "#blackAF", een nieuwe komische reeks van en met de Amerikaanse topproducer Kenya Barris die hiervoor een budget van 100 miljoen dollar toegeschoven kreeg. Duistere crimi uit Scandinavië is te zien op canvas.be in "Face to face", een prachtig gemaakte reeks bevolkt met de crème de la crème uit de Deense acteurswereld. De romantische reeks "Run" van HBO wordt dan weer gekleurd door de acteerprestaties van Merrit Weever, een naam om te onthouden en te bekijken op Telenet Play en Play more. Afsluiten doen we met de golden oldie "Cougar town", de onderschatte reeks met Courteney Cox die speelt op Q2.

Meer info en fragmenten uit al deze series krijgt u gratis in onderstaande video: