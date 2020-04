Minister-president Jambon wil Moederdag week uitstellen om bloemen te kunnen kopen (maar nog niet af te geven)

Federaal minister en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) kreeg in “Het Journaal” de vraag of niemand in de Nationale Veiligheidsraad erbij had stilgestaan dat Moederdag net één dag voor de opening van de winkels viel.

De minister erkent dat Moederdag voor velen een belangrijke dag is, maar hij wil rechtlijnig zijn: nu een uitzondering maken, zou een precedent scheppen voor de toekomst. “Ik vind het hard voor de bloemenwinkels die al zo lang gesloten moeten blijven, maar we gaan het de dag erna goedmaken”, stelt De Croo voor.

Volgens de minister wilde de Nationale Veiligheidsraad dit keer geen onderscheid meer maken tussen de winkels, zoals eerder wel gebeurde bij de opening van de doe-het-zelfzaken en tuincentra. “We maken geen onderscheid meer: alle winkels kunnen open, maar we gaan heel strikt zijn over de manier waarop we dat doen.”

Antwerpenaren maken voor zichzelf een uitzondering, want in de provincie Antwerpen wordt Moederdag traditioneel pas op 15 augustus gevierd. Het zou al heel gek moeten lopen als dan de bloemenwinkels niet open zijn.

Bekijk hier de reactie van minister Alexander De Croo in "Het Journaal":