Terug naar school met mondmaskers en in kleine groepen: "Dit wordt een ongelofelijk moeilijke puzzel om te leggen"

Ook Boeve noemt de veiligheidsmaatregelen invoeren een "enorme opgave". Hij verwijst onder meer naar de mondmaskerplicht. "Hier gaan we zeer snel de juiste lessen uit moeten trekken. We zullen goed moeten kijken hoe we dit moeten doen, gekoppeld aan de extra hygiënemaatregelen."

"Zeker in het lager onderwijs lopen we daar toch wat tegen de grenzen aan. Sociaal contact, mimiek, gelaatsuitdrukking, dat is heel belangrijk. We zullen goed moeten kijken hoe we dat aanpakken, en of we bijvoorbeeld andere alternatieven, zoals plexiglas voorzien, ook niet mogen overwegen. We zullen de tijd tot 15 mei goed moeten gebruiken om te kijken wat goed en realistisch is, of er alternatieven zijn, en dan in overleg gaan met alle betrokkenen."



"Gezond verstand primeert, maar de boodschap is wél duidelijk: we moeten alles op een veilige manier doen."