De stad New York is al vijf weken in de greep van het virus. Alle inwoners lopen met een mondmasker op straat. Winkels, bars, en restaurants in het toeristische centrum liggen er spookachtig bij. Maar elke avond worden de zorgkundigen in de ziekenhuizen er met veel applaus bedankt. Onze correspondent Björn Soenens trok naar Manhattan om er met eigen ogen te zien hoe het er gesteld is.