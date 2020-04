Spanjaarden mogen vanaf 2 mei waarschijnlijk weer (kort) uit hun kot

Met bijna 23.000 coronadoden is Spanje wereldwijd het op twee na zwaarst getroffen land. Alleen de VS en Italië tellen nog meer dodelijke slachtoffers in absolute getallen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is Spanje al ruim zes weken in lockdown.

Dit is geen lockdown light, zoals in België, maar een absolute lockdown waarbij Spanjaarden alleen hun woning mogen verlaten voor noodzakelijke boodschappen, om medische redenen of om te werken in essentiële sectoren.