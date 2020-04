Aan de ene kant van straat winkels wél open, aan andere kant niet: "coronafederalisme" in Duitsland

Ulm is een stad met zo'n 150.000 inwoners langs de Donau in Schwaben, een welvarende regio in Zuid-Duitsland. Op de linkeroever ligt de historische binnenstad van Ulm, met de imposante Dom. Volgens de Ulmers is het de hoogste kerktoren ter wereld. Maar de stad groeide, zoals elke stad groeit: in Ulm ook op de andere oever, de rechteroever van de Donau. Het vreemde in Ulm is dat de Donau de grens vormt tussen 2 deelstaten: de linkeroever is Baden-Württemberg, de rechteroever Beieren. Een gevolg, trouwens, van de passage van de kleine Corsicaanse generaal Napoleon, die Beieren uitbreidde tot de Donau.

Daardoor ligt de stad Ulm dus op het grondgebied van twee Duitse deelstaten: het historische centrum in Baden-Wurttemberg, de linkeroever - officieel Neu-Ulm - op de rechter. Twee gemeenten, twee deelstaten, een stad. Die tweedeling zie je in normale tijden amper. Maar sinds de voorbije weken is de grens weer duidelijk, door de coronacrisis.

(lees verder onder de foto)