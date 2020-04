Zijn scholen veilig, kan uitgebreid shoppen en wat op café? Het antwoord van vicepremier De Croo en professor Vlieghe

Hoeven we ons zorgen te maken over de versoepeling van de maatregelen met het oog op nieuwe besmettingen? Is het niet gevaarlijk om kinderen weer naar school te sturen? Hoe zeker zijn we dat bedrijven en winkels op de geplande datum kunnen opengaan en hoe moeten zij ondersteund worden? En hoe lang duurt het voor we weer iets kunnen gaan drinken op café? Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) en professor Erika Vlieghe beantwoorden vragen na het stappenplan van de Veiligheidsraad.