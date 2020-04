De impact van corona op kansarme kinderen in de stad: "Al weken niet één keer naar buiten geweest"

"Kansarme gezinnen wonen in dichtbevolkte buurten, met heel veel mensen samen op een heel kleine oppervlakte, zonder een terras en een tuin. Ze hebben nood aan ruimte, maar die is er niet. Er zijn heel veel kinderen bij ons die in al die weken gewoon niet naar buiten geweest zijn, niet één keer. We horen die verhalen altijd opnieuw", zegt Loodsteen.

"Er wordt wel gewezen op het belang van bewegen, van buiten komen, wandelen, sporten, maar dat is heel moeilijk in dense wijken waar je zelfs op het voetpad niet eens de fysieke afstand kan bewaren omdat het maar 80 centimeter breed is. Die jongeren hebben nood aan buiten zijn, maar er is geen ruimte voor."