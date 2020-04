Brussels Airlines valt binnenkort zonder geld: wat nu?

Brussels Airlines kan zich niet op eigen kracht redden. Het bedrijf was niet winstgevend voor de coronacrisis en zat al in volle herstructurering om winstgevend te kunnen worden tegen 2021-2022. Maar deze crisis zet die plannen op losse schroeven. Het bedrijf heeft goed 290 miljoen euro om de komende weken en maanden te overleven.



Daarvoor klopt Brussels Airlines nu aan bij de federale overheid. Die overweegt een lening (met de nodige garanties) of een kapitaalinjectie in het bedrijf. Vooral dat laatste scenario ligt de laatste dagen nadrukkelijker op tafel. In ruil voor geld, voor kapitaal, zou de Belgische staat aandelen willen of een stoel in de raad van bestuur. Zodat ze iets te beslissen, te zeggen hebben, over de toekomst van het bedrijf is de redenering. De gesprekken verlopen naar eigen zeggen constructief maar toch moeizaam.