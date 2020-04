De Foyer #28: Met premier Wilmès over de PowerPoint, over zomervakantie in eigen land en de samenleving postcorona

Kunnen we deze zomer al met vakantie, in binnen- of buitenland? Dat is nog niet zeker, maar toch loopt het nu al storm op bijvoorbeeld vakantiehuisjes in de Ardennen. De toeristische sector zoekt oplossingen voor (massa)toerisme in coronatijden. We praten met Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen, met toeristisch ondernemer Charles Van Den Bossche (Travelbase) en met de burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (SP.A).