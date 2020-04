Deels verlamde Britse man beklimt de "Mount Everest"....vanop zijn trap

Hoewel hij deels verlamd is, is de Brit Ed Jackson erin geslaagd de Mount Everest te beklimmen. Niet de echte berg, maar wel het aantal treden dat overeenkomt met het 8.488 meter hoge dak van de wereld. Jackson beklom in totaal ongeveer 90.000 treden van zijn ouderlijke huis. Zijn actie levert 50.000 euro op voor het goede doel. Daarmee volgt hij het voorbeeld van zijn 99-jarige landgenoot Tom Moore. Hij zamelde miljoenen euro in door dagelijks zijn tuinpad af te wandelen.