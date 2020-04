Een verzwaringsdeken, de zee en speuren naar een tweelingsbroer in de spiegel: zo overbrugt u fysieke afstand

Dario Zicari is 33 en woont samen met zijn vriend in Tienen. “Hoe ga ik om met het gemis aan fysiek contact? Die vraag kan ik op 2 manieren beantwoorden”, zegt hij. “Enerzijds ben ik nog aan het werk als coördinator begeleid wonen in Tienen en als oplossingsgericht pedagoog en psychotherapeut. Hierdoor heb ik nog veel menselijke contacten, face to face. Daarbij heb ik het gevoel dat ik iets kan doen voor mensen en dat doet deugd."

"Anderzijds, op vlak van privéleven, begint het de laatste twee weken moeilijker te worden. Al probeer ik een houding van aanvaarding aan te nemen, toen ik gisteren met mijn moeder belde, met wie ik een heel fijne band heb, dan is dat gesprek heel fijn, maar eens het is afgerond, is het gemist extra groot. Telefonisch contact voel ik niet volledig als echt aan. Mijn broers mis ik ook. We zijn met 3 jongens thuis en het is altijd veel hilariteit als we samen zijn. Ik heb een magere troost: als ik in mijn badkamer in de spiegel kijk, zie ik flarden van mijn tweelingbroer. Soms is dat frustrerend, maar het troost."