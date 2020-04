"Het zou doodzonde zijn om dat kleine plezier van een ijsje af te nemen"

In Oud-Heverlee dreigde de politie om ijssalon n-ICE te sluiten als er niet meer afstand werd gehouden. Mensen bleven na het afhalen van hun ijsje ook hangen aan de vijvers van 't Zoete Water. Toch vond uitbater Christophe Dubois een oplossing in samenspraak met de politie: "we hebben goede contacten met de politie, net als in Overijse en Huldenberg controleren ze hier regelmatig. Deze zonnige zondagnamiddag hielden mensen te weinig afstand en bleven ze vooral te lang hangen rond de vijvers van 't Zoete Water. We hebben dan afgesproken om iemand van het personeel echt buiten te laten staan om mensen aan te spreken om een ijsje af te halen en verder te gaan.

Burgemeester Adri Daniëls (CD&V) bevestigt het verhaal en de afspraken: "We hebben ook affiches opgehangen en hekkens geplaatst om rijen te maken met afstand. Voor de rest houden de mensen zich aan de maatregelen in Oud-Heverlee, ook in de bossen en op de wandelpaden, maar aan het ijssalon is het moeilijk."

Uitbater Christophe Dubois doet dan ook een oproep naar zijn klanten in Oud-Heverlee: "Hou je aan de regels, en wandel weer verder, het zou toch stom zijn dat we door nalatigheid een klein pleziertje als een ijsje zouden moeten missen."